Порошенко наградил орденами энергетиков, восстанавливающих электроснабжение Авдеевки

Президент Украины Петр Порошенко наградил работников ДТЭК за восстановление электроэнергии в Авдеевке.

С 30 января по 5 февраля 2017 года на восстановлении линий электропередачи под Авдеевкой ежедневно трудились 29 человек из бригад энергетиков ДТЭК. Их задачей было восстановить все оборванные провода и запитать высоковольтные линии 110 кВт, которые подают напряжение на Авдеевку, АКХЗ и Донецкую фильтровальную станцию, спасти людей от темноты, холода и отсутствия питьевой воды.

За этот нелегкий и опасный труд энергетики Владимир Побезинский и Сергей Гречка получили ордена «За Мужество» 3-ей степени из рук главы государства. Также были награждены военные ВСУ и специалисты ГСЧС, им вручили ордена Богдана Хмельницкого.