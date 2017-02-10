АТЦ: в зоне АТО не применяли артиллерию и «Грады», но ударили из БМП и БТР

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 61 нарушение режима прекращения огня. В результате боевых действий ни один военнослужащий не пострадал.

На Донецком направлении из БМП, минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое, Верхнеторецкое, Зайцево, Опытное и Пески.

На Луганском направлении также вел огонь БТР, а на Мариупольском направлении на линии огня оказались населенные пункты Водяное, Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинка, Гнутово, Лебединское.