За погибших под Авдеевкой: Гиви убили его же подчиненные?

Как сообщалось ранее, 8 февраля утром в Донецке прогремел взрыв в здании бывшего проектного института, где находился офис Михаила Толстых, более известного как Гиви. В результате он погиб, а руководители ДНР ищут организаторов убийства. К расследованию подключились и СМИ.

Так, издание «Новая газета» опубликовало якобы признание в убийстве четверых подчиненных Гиви из батальона «Сомали». Один из них – Игорь Мыльцев с позывным «Француз» - также рассказал о мотивах убийства.

По его словам, после смерти Моторолы Гиви вывез из Донецка свою семью и опасался за свою жизнь. В бою в Авдеевке в конце января текущего года он якобы специально выстрелил себе в ногу, чтобы не стать дезертиром. «Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть наши позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, а он думал, что нас уже нет в живых!.. Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара», - приводят журналисты слова «Француза».

Далее цитируется следующее заявление собеседника: «Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой! Захарченко, ты следующий!»

Однако сразу после этой публикации «Француз» опроверг всю вышеуказанную информацию. Он заявил, что его аккаунт "Вконтакте", с которого велась переписка с журналистами "Новой газеты", был взломан в сентябре прошлого года, и с тех пор он им не пользовался. Более того – по словам Мыльцева, с Гиви он вообще никогда не пересекался.