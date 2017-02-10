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Рубрика: Новости Мариуполя
10-02-2017, 09:34
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Воспитанникам Мариупольского центра опеки подарили квартиры

Двое воспитанников Мариупольского центра опеки – Владимир и Анастасия – стали обладателями новых однокомнатных квартир. Приобрести жилье удалось благодаря помощи попечительского совета и собственным накоплениям.

Анастасия пробыла в центре опеки 7 лет, Владимир попал в детский дом в 8-летнем возрасте. К взрослой и самостоятельной жизни они полностью готовы: наставники научили их готовить, убирать, стирать, обучили и дали дельные советы.

Молодые люди обещают не забывать центр опеки, ведь это их семья, родной дом. К тому же, у Насти здесь остался младший брат.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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