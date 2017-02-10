Украина получит безвиз уже в июне

Украина должна получить безвизовый режим с ЕС уже в июне текущего года. Такие прогнозы делают в Киеве.

«Фактически сейчас каждый месяц будут технические процедуры. Думаю, что получится ориентировочно к июню выйти на окончательное решение. Я увидел позицию президента Европейского Совета, я склонен доверять этому», - отметил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов.

Эту информацию подтверждают и иностранные журналисты. «Согласно оценкам, визовая либерализация для Грузии вступит в силу 29 марта, для Украины – 12 июня», - сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.