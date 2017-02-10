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Рубрика: Новости Украины и мира
10-02-2017, 11:09
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Насалик в Раде: блокада Донбасса приведет к подорожанию угля в 2 раза

Сегодня в Верховной Раде Украины обсуждали блокаду неподконтрольных территорий, которую устроили некоторые нардепы и бойцы АТО. Каких последствий стоит ожидать нашей стране – рассказал в ходе «Часа вопросов к правительству» министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«На сегодняшний день блокирование переходов, безусловно, вызовет веерные отключения в нашем государстве, и это является стрессовой ситуацией для объединенной энергосистемы. И с другой стороны, в два раза поднимет цену на уголь», - отметил министр.

По его словам, Украина зависит от антрацитового угля, а его добывают только на Донбассе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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