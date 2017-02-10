Пограничники на Донбассе конфисковали более полутоны сыра

В Луганской области пограничники остановили автомобиль, водитель которого пытался незаконно перевезти через линию разграничения товары для неподконтрольных территорий.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в багажнике житель Трехизбенки вез более полутоны сыра. При этом он пытался пересечь линию разграничения вне официальных пунктов пропуска.

«Транспортное средство и продукты питания на общую сумму почти 55 тысяч гривен передали представителям фискальной службы для принятия правового решения», - отметили пограничники.