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Рубрика: Новости Донбасса
10-02-2017, 11:49
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Пограничники на Донбассе конфисковали более полутоны сыра

В Луганской области пограничники остановили автомобиль, водитель которого пытался незаконно перевезти через линию разграничения товары для неподконтрольных территорий.

Как сообщили в Госпогранслужбе, в багажнике житель Трехизбенки вез более полутоны сыра. При этом он пытался пересечь линию разграничения вне официальных пунктов пропуска.

«Транспортное средство и продукты питания на общую сумму почти 55 тысяч гривен передали представителям фискальной службы для принятия правового решения», - отметили пограничники.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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