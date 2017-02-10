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Рубрика: Новости Украины и мира
10-02-2017, 12:10
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Снижение нормативов: насколько украинцам сократят субсидии (ИНФОГРАФИКА)

Как сообщалось ранее, Кабмин принял решение о понижении с 1 мая текущего года социальных нормативов. К примеру, только за несколько лет норматив потребления газа сократили с 11 до 5 кубометров на один квадратный метр.

Понятно, что за оставшиеся «спаленные» кубы газа придется платить из собственного кармана. Это также касается и отопления, и электроэнергии.

Издание «Сегодня» приводит следующие расчеты: если и в следующем отопительном сезоне в квартире площадью 60 квадратных метров вы не сократите потребление и не «впишитесь» в действующие нормативы по субсидии, за газ придется доплатить 204 гривны (за 30 кубов), за электроэнергию – 1411 гривен (за 840 киловатт) и за отопление – 994 гривны (за 0,7 Гкал).

«Определенная логика в таком решении есть. Норма – приблизительный расчет того, сколько один человек может тратить воды, электроэнергии, газа, тепла. Этот норматив формируется на основе расчетов, которые подают поставщики тепла, эти подсчеты подтверждает национальный регулятор. Но правительство должно было объяснить, почему сокращают нормы, показать расчеты», – считает глава Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.




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Редакция «Мариупольских новостей»