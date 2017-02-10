vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1383 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
10-02-2017, 13:07
Просмотров: 1594
Комментариев: 0

Вскоре украинцы смогут ездить в Турцию только по внутреннему паспорту

В скором будущем жители Украины и Турции смогут ездить в страны только по внутренним паспортам. Лидеры государств уже договорились об этом.

«У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции смогут посещать наши страны, уже не используя обычные паспорта, а по внутренним документам», - рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции.

«Мы договорились об этом. Нам осталось доработать технические детали. Мы очень надеемся, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время», - добавил руководитель украинского министерства.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Украина получит безвиз уже в июне

Это подтверждают и журналисты, и правительство


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»