Вскоре украинцы смогут ездить в Турцию только по внутреннему паспорту

В скором будущем жители Украины и Турции смогут ездить в страны только по внутренним паспортам. Лидеры государств уже договорились об этом.

«У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции смогут посещать наши страны, уже не используя обычные паспорта, а по внутренним документам», - рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции.

«Мы договорились об этом. Нам осталось доработать технические детали. Мы очень надеемся, что соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время», - добавил руководитель украинского министерства.