vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1416 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Происшествия
10-02-2017, 13:26
Просмотров: 2168
Комментариев: 0

В мариупольской школе распылили газ: детей эвакуировали

Вчера, 9 февраля, в одной из школ Мариуполя пришлось эвакуировать детей. Как рассказали педагоги, в полдень в помещение забежала бывшая ученица: она спасалась от преследователей. Неизвестный мужчина гнался за ней, уверяя, что девушка украла у него телефон, за ним в школу забежали еще двое мужчин, которые представились правоохранителями, но при этом не предоставили никаких подтверждающих документов, пишет MRPL.CITY.

Девушка забежала на третий этаж и применила против своих преследователей газовый баллончик.

Руководству школы пришлось эвакуировать детей в актовый зал, где распахнули все окна. К счастью, никто из ребят не пострадал.




Port
Loading...

Читайте также:

Где в Мариуполе можно купить цветы ко Дню Святого Валентина и 8 марта

Утвержден официальный перечень мест продажи карнавальной и цветочной продукции


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»