В мариупольской школе распылили газ: детей эвакуировали

Вчера, 9 февраля, в одной из школ Мариуполя пришлось эвакуировать детей. Как рассказали педагоги, в полдень в помещение забежала бывшая ученица: она спасалась от преследователей. Неизвестный мужчина гнался за ней, уверяя, что девушка украла у него телефон, за ним в школу забежали еще двое мужчин, которые представились правоохранителями, но при этом не предоставили никаких подтверждающих документов, пишет MRPL.CITY.

Девушка забежала на третий этаж и применила против своих преследователей газовый баллончик.

Руководству школы пришлось эвакуировать детей в актовый зал, где распахнули все окна. К счастью, никто из ребят не пострадал.