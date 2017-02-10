Блокада Донбасса и законопроект «О временно оккупированной территории»: Мариуполь может остаться без света, воды и заводов

Уже несколько людей активисты блокируют дороги и железнодорожные пути на Донбассе, препятствуя, как они заявляют, торговле с неподконтрольными территориями. В Верховную Раду уже подали законопроект «О временно оккупированной территории», а эксперты в это время бьют тревогу: Украина на пороге энергетического коллапса, а под ударом в первую очередь окажется промышленный Мариуполь, пишет «Сегодня».

Отключения электроэнергии по всей Украине

Антрацитовый уголь в Украине добывается только на неподконтрольных территориях, а от него зависит вся украинская теплогенерация. По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО, запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Перспективы для Мариуполя: отключение воды и света

Если законопроект «О временно оккупированной территории» будет принят и наступит реальная блокада ДНР-ЛНР, тысячи жителей по обе стороны линии разграничения останутся без воды и света, и первый в зоне опасности – прифронтовой Мариуполь. Около 80% электроэнергии Мариуполь получает со Старобешевской ТЭЦ, которая расположена на неподконтрольной территории.

Кроме того, вода поступает из Северского Донца через Славянск и Донецк. «То, что происходило в Авдеевке неделю назад – микроблокада со стороны террористов. Они перебили линию электропередач и остановили Авдеевский коксохим. Если бы это произошло в момент, когда у нас уже был принят закон "О временно оккупированной территории", получать электроэнергию с оккупированной территории было бы запрещено. Тогда мы должны были бы сами подорвать ЛЭП, который поставляют электроэнергию с той стороны», - отмечает советник министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак.

А чтобы поставлять в Мариуполь воду из Днепра – понадобятся немалые суммы. По предварительным подсчетам, это 26-27 миллиардов гривен, которых у нашей страны нет.

Промышленные предприятия и курс валют

Если Мариуполь останется без воды и света – остановятся и крупнейшие промышленные предприятия. «Я бы хотел услышать от экономистов, какой будет курс гривны по отношению к доллару, если остановится Мариупольский комбинат? А он остановится», - уверяет Гримчак.