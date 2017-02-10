600 миллионов евро: ЕС выделил Украине второй транш помощи

В ближайшие несколько недель Украина получит от Евросоюза второй транш макрофинансовой помощи. Его размер – 600 миллионов евро.

«В связи с тем, что правительство Украины подало в парламент законопроект по запрету экспорта древесины (об отмене запрета на экспорт леса-кругляка – ред.), мы решили выделить 600 млн евро, которые ожидает Украина. Это будет сделано в течение следующих нескольких недель», - отметил в ходе сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

А премьер-министр Владимир Гройсман добавил: «Господин президент Еврокомиссии принял решение о том, чтобы выделить Украине в ближайшие несколько недель макрофинансовую поддержку в размере 600 млн евро, а это свыше 18 млрд грн. Для нас это чрезвычайно ощутимая поддержка в таких непростых условиях».