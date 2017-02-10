В Мариуполе будут менять фронт-офис больниц и введут электронную очередь

Городской голова Вадим Бойченко, его заместитель Ксения Сухова и начальник управления здравоохранения Сергей Данилков в ходе рабочей поездки в Киев встретились с заместителем министра здравоохранения Украины Александром Линчевским. Все вместе обсудили развитие сферы здравоохранения в Мариуполе, сообщает пресс-служба горсовета.

Так, сейчас главные задачи для города - закупка современного оборудования и развитие кардиохирургии. «Мы готовы приглашать звезд системы охраны здоровья, чтобы в Мариуполе медицина сердца вышла на качественно новый уровень. К сожалению, на данный момент у нас такой возможности нет, но уже в этом году мы планируем открыть на базе БСМП отделение ургентной кардиохирургии», - отметил Вадим Бойченко.

Новоназначенный начальник управления здравоохранения Сергей Данилков рассказал о планах: будут менять фронт-офис больниц, а также внедрять электронную очередь, чтобы пациенты не просиживали часами под кабинетами врачей.

Со своей стороны, Александр Линчевский отметил, что закупка нового оборудования для города может проходить совместно с государством. По его словам, на данный момент разрабатываются правила таких закупок.