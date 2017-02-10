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Рубрика: Новости Украины и мира
10-02-2017, 16:14
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Ирина Геращенко о блокаде Донбасса: «Это попытки напомнить о себе, прекрасных, но не таким способом, которым нужно»

В ходе сегодняшнего брифинга вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко высказала свое мнение насчет блокады активистами торговли с неподконтрольными территориями Донбасса.

«Оружие, которым обстреливают Авдеевку и убивают украинцев, поступает из РФ. Вот, где нужно блокировать. А это все немножко напоминает попытки с больной на здоровую голову переложить или со здоровой на больную и напомнить о себе, прекрасных, но не таким способом, которым нужно», - заявила Геращенко.

Она подчеркнула, что сейчас идут заседания Верховной Рады, и место народных депутатов – в сессионном зале.

«Контрабандистов надо сажать, за это должны отвечать правоохранительные органы, а не народные депутаты. Народные депутаты должны заниматься другой работой, а не прогуливать рабочий день. Кстати, это была сессионная неделя», - отметила Ирина Геращенко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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