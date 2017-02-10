Мэры Кривого Рога и Мариуполя: рост грузовых тарифов чреват падением производства

В промышленных городах недовольны повышением тарифов на грузовые ж/д перевозки. Рост тарифов на грузовые ж/д перевозки приведет к потере рабочих мест, которая оставит десятки тысяч криворожан и их семей без средств к существованию. Таким образом мэр Кривого Рога Юрий Вилкул оценил последствия роста тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, о которых объявило Министерство инфраструктуры, разместив соответствующий проект указа на своем сайте.

Об этом он написал в своем открытом письме на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, сообщает 112 канал.

Данное повышение, по мнению руководителя Кривого Рога, больно ударит по горнодобывающим предприятиям города, составляющим основу его экономики.

"Государственный и местный бюджеты недополучат миллионы гривен… Результатом такого решения станет падение производства, рост инфляции, ухудшение экономической ситуации в стране", - считает автор письма. При этом также отмечает, что за последние два года грузовые ж/д тарифы уже выросли на 50%, однако это не привело к улучшению работы "Укрзалізниці", а лишь привело к уменьшению грузопотока.

В то же время мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что рост тарифов приведет к потере государством почти 150 млн долларов выручки из-за снижения объемов работы металлургических комбинатов города.

"Если говорить сухими цифрами, для мариупольских металлургов рост тарифов означает потерю 10% заказов, а для государства почти 150 млн долларов выручки, с которых могли бы уплачиваться налоги... Сегодня налоги меткомбинатов – это четверть бюджета Мариуполя. Сильно ли потери металлургов ударят по Мариуполю? Ответ очевиден – сильно", - заявил мэр города в эфире мариупольского телевидения.

Кроме мэров, отозвать проект приказа о повышении грузовых ж/д тарифов уже призвали бизнес-ассоциации, профсоюзные организации, а также руководители предприятий, представляющих 90% грузоотправителей "Укрзалізниці". По мнению экспертов, в результате данного шага украинская экономика потеряет тысячи рабочих мест.