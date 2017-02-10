Глава МИД Литвы побывал в обстрелянной Авдеевке

Сегодня, 10 февраля, прифронтовую Авдеевку посетил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
В пресс-службе МИД Украины сообщают: «Министр иностранных дел Литвы Линкявичус посетил Авдеевку и увидел последствия российской агрессии».
Сегодня, 10 февраля, прифронтовую Авдеевку посетил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.
В пресс-службе МИД Украины сообщают: «Министр иностранных дел Литвы Линкявичус посетил Авдеевку и увидел последствия российской агрессии».
Его будет сопровождать вице-спикер ВР Ирина Геращенко
В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение