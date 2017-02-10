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Рубрика: Новости Донбасса
10-02-2017, 17:01
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Глава МИД Литвы побывал в обстрелянной Авдеевке

Сегодня, 10 февраля, прифронтовую Авдеевку посетил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

В пресс-службе МИД Украины сообщают: «Министр иностранных дел Литвы Линкявичус посетил Авдеевку и увидел последствия российской агрессии».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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