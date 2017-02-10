Штаб АТО: по Мариупольскому направлению ударили из «Градов» и танков

Несмотря на достигнутые обоими сторонами договоренности о режиме прекращения огня, несколько часов назад позиции ВСУ возле Красногоровки попали под обстрел. При этом огонь велся из РСЗО «Град», танков и запрещенных минометов.

В сообщении говорится: «Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00:00 9 февраля, российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенного минскими договоренностями оружия».