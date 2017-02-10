Украинские сервисные центры МВД начали выдавать международные водительские удостоверения

С 9 февраля в сервисных центрах МВД Украины можно получить международное водительское удостоверение, которое пригодится гражданам, работающим или проживающим за рубежом либо путешествующим по другим странам. Благодаря таким правам можно ездить за рулем своего автомобиля на территории стран, присоединившихся к Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года.

«Международное водительское удостоверение - это новая услуга сервисных центров МВД, которая никогда ранее не была доступна в МРЭО. Получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального водительского удостоверения, при этом национальное удостоверение не изымается. По международным нормам, оно выглядит как небольшая картонная книжечка. Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами, а также оно имеет большое значение для граждан, которые длительное время находятся за рубежом», - объясняет руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Для оформления удостоверения необходимы следующие документы:

- Предъявить администратору на месте оригинал национального водительского удостоверения;

- Паспорт гражданина Украины;

- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

- Фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

Подробнее с предоставлением услуги можно ознакомиться на сайте hsc.gov.ua, там же найти и адреса всех сервисных центров МВД. Для быстрого информирования и консультации граждан в сервисных центрах МВД функционирует фейсбук-страница Главного сервисного центра МВД и телефон для справок (044) 290-19-88.