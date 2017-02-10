Запад «премного благодарен» украинскому правительству и пообещал €600 миллионов

Сегодня, после встречи в Брюсселе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер похвалил его за прилагаемые усилия по отмене запрета на экспорт леса из Украины, пообещав €600 миллионов.

При этом он подчеркнул, что условия выделения €600 миллионов помощи от Евросоюза включают, в том числе, и „снятие запрета на экспорт древесины“. «И мы ожидаем, что парламент это сделает. Я отметил, что премьер и его правительство внесли этот проект закона в парламент, правительство прилагает усилия, чтобы это произошло, и мы довольны тем, как премьер-министр с этим справляется», - отметил президент ЕК.

Говоря о проведении реформ в Украине, Юнкер сказал: «Я должен сказать, что Украина в последние два-три года проводит реформы. В то время, как правительство внедряет проект закона о моратории на экспорт леса, для меня этого достаточно, чтобы выделить 600 миллионов, которых ожидают украинцы. Мы поддерживаем Украину не только в конфликте с Россией, но и в целом».

После этого Президент Еврокомиссии заявил: «Это произойдёт в ближайшие недели, потому что после того, как вы видите усилия, направленные на реформы, украинцы имеют право получить что-то обратно. Первое решение, которое я принял вчера вечером, было о том, что мы должны выделить второй транш в ближайшие недели».

Кроме этого, Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что провёл с украинским премьер-министром „очень конструктивную встречу“. На встрече стороны договорились, что Украиной будет принято взвешенное решение, относящееся к отмене моратория на экспорт украинского леса в Евросоюз, которое должно удовлетворить и интересы Украины, и интересы Европейского Союза, который участвует в предоставлении стране макрофинансовой помощи.

Отмена десятилетнего моратория, который вступил в законную силу только в 2015 году для преодоления коррупции и стабилизации на рынке леса, являлась одним из главнейших условий выделения Украине €600 миллионов в качестве макрофинансовой помощи.

Украинский премьер Владимир Гройсман пообещал: «Законопроект по отмене запрета внесён в парламент, мы ведём консультации, и по завершении этой работы найдём правильные решения, которые будут в интересах Украины и ЕС».