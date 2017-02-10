«Такой поступок равнозначен измене Родине»: нардепы призвали военных прекратить блокирование железной дороги на Донбассе

Как сообщалось ранее, к блокаде железной дороги и трасс в Донецкой и Луганской областях присоединились военнослужащие. В связи с этим народный депутат от фракции партии «Блок Петра Порошенко» Татьяна Рычкова выступила с заявлением: народные избранники призвали бойцов прекратить блокирование дорог. В противном случае депутаты настаивают на увольнении.

«Представители правительства сегодня четко и аргументированно доказали – блокировка подрывает энергетическую безопасность Украины, ведет к остановке предприятий, которые обеспечивают теплом десятки городов на линии соприкосновения, обеспечивают рабочие места для сотен тысяч украинских граждан, проживающих на прилегающих территориях проведения АТО. Что может стать следствием, когда украинские предприятия прекратят работу из-за отсутствия необходимых ресурсов? Авдеевка и десятки других городов превратятся в Алчевск. Сотни тысяч разъяренных безработных выйдут на улицы и уже завтра станут членами нового "русского мира", который своими руками создают организаторы блокировки», - выступила Рычкова.

По ее словам, бойцы идут на поводу у политиков, которые «для удовлетворения собственных политических амбиций, с желанием хоть как-то поднять свои рейтинги, прибегают к самому худшему – к своим предательским действиям они пытаются привлекать военных. Тем самым подрывают обороноспособность Украины». Такие поступки военнослужащих нардеп назвала изменой Родине.

«Я уже направила депутатское обращение к министру обороны Украины, генеральному прокурору и председателю Службы безопасности Украины с требованием дать юридическую оценку действиям военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые будут принимать участие в блокировании железнодорожного сообщения с оккупированными территориями и привлечь их к ответственности. Я также требую привлечь к ответственности организаторов привлечения военнослужащих Вооруженных сил Украины к противоправным действиям и измене присяге служения народу Украины»,- резюмировала Татьяна Рычкова.