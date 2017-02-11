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Рубрика: Новости Мариуполя
11-02-2017, 07:57
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Участница «Фабрики звёзд» и отбора «Евровидение-2016» «зажигала» в Мариуполе

Вчера вечером во Дворце Металлургов состоялся благотворительный концерт известной украинской певицы. На встречу со Светланой Тарабаровой пришло много военнослужащих. Фронтовики эмоционально реагировали на исполнение своих любимых песен, одаривая овациями гостью.

Одна из зрительниц поделилась с «Мариупольскими новостями» своими впечатлениями от происходящего в зале: «Светлана Тарабарова влюбила в себя целый зал военных! Она излучала такое тепло и изо всех сил дарила его ребятам! Это был волшебный концерт. Волшебное превращение суровых воинов во влюбленных и светлых мужчин. Даже вытащила на подтанцовку на сцену троих. Это было так мило! Вообще, было приятно и радостно наблюдать, как в течение встречи оттаивали души ребят».

Концерт завершился традиционной фотосессией певицы со зрителями.

Отметим, что это не первый визит Светланы Тарабаровой в Мариуполь. На протяжении вооружённого конфликта на Донбассе певица неоднократно посещала наш город и давала концерты в подразделениях ВСУ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»