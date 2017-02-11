В Донецкой области заблокировали еще один участок железной дороги

Вчера, 10 февраля, ветераны АТО и активисты при поддержке Добровольческого движения ОУН заблокировали участок железной дороги Ясиноватая-Константиновка.
Участники блокады уже разбили «штаб» возле станции Фенольная.
В связи с этим штаб блокады обнародовал следующее заявление: «Во избежание возможных манипуляций, Штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов, государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории. А также электропоезд от станции Фенольная в Константиновку будет иметь свободный путь к месту своего назначения».