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Рубрика: Новости Донбасса
11-02-2017, 08:25
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В Донецкой области заблокировали еще один участок железной дороги

Вчера, 10 февраля, ветераны АТО и активисты при поддержке Добровольческого движения ОУН заблокировали участок железной дороги Ясиноватая-Константиновка.

Участники блокады уже разбили «штаб» возле станции Фенольная.

В связи с этим штаб блокады обнародовал следующее заявление: «Во избежание возможных манипуляций, Штаб официально заявляет, что не планирует блокировать железнодорожные составы, которые идут через станцию Фенольная, заводов, государственных шахт и других предприятий, находящихся на подконтрольной Украине территории. А также электропоезд от станции Фенольная в Константиновку будет иметь свободный путь к месту своего назначения».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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