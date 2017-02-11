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Рубрика: Новости Донбасса
11-02-2017, 08:57
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В выходные Хуг встретится с главами ДНР-ЛНР и генералами СЦКК

На этих выходных первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг намерен посетить Донецк и Луганск. Здесь он встретится с главами ДНР и ЛНР, а также генералами СЦКК.

«На этих выходных первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетит Донецк и Луганск. Находясь с визитом на востоке Украины, он проведет консультации с генералами СЦКК для обсуждения путей дальнейшей нормализации ситуации и обеспечения устойчивого прекращения огня при содействии СММ. Он также просил по возможности организовать встречу с руководителями вооруженных формирований в Донецке и Луганске, чтобы обсудить ход реализации мер, предусмотренных в заявлении Трехсторонней контактной группы от 1 февраля», - сообщили в пресс-службе ОБСЕ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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