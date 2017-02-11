В Мариуполе произошел порыв на водопроводе

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 11 февраля, на подкачке произошел порыв на водопроводе.
В связи с этим до 15 часов прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
- Азовстальская, 19/1, 19/2, 21.
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 11 февраля, на подкачке произошел порыв на водопроводе.
В связи с этим до 15 часов прекращена подача холодной воды по следующим адресам:
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