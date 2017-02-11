vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1926 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
11-02-2017, 09:41
Просмотров: 409
Комментариев: 0

В Мариуполе произошел порыв на водопроводе

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 11 февраля, на подкачке произошел порыв на водопроводе.

В связи с этим до 15 часов прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

  • Азовстальская, 19/1, 19/2, 21.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Участница «Фабрики звёзд» и отбора «Евровидение-2016» «зажигала» в Мариуполе

Любимица Натальи Магилевской, Светлана Тарабарова превратила суровых военных во влюблённых мужчин на концерте в Мариуполе


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»