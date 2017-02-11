«Энергетики и металлурги взывают о помощи»: чем грозит Мариуполю блокада Донбасса

Уже несколько недель активисты продолжают блокаду неподконтрольных территорий Донбасса, перекрывая новые дороги и железнодорожные участки. Эксперты бьют тревогу и предупреждают: данные действия могут привести к тяжелым последствиям.

Под угрозой находятся и мариупольские предприятия, которые по железной дороге уголь, кокс и антрацит. Чем грозит блокада нашему городу – рассказали руководители градообразующих предприятий.

«Фактически, из-за блокады под угрозой находится не только и не столько прифронтовой Мариуполь. И Центральная Украина вскоре оценит «гениальность» плана блокировщиков. В тот момент, когда не будет угля на Приднепровской и Трипольской ТЭЦ. Интересно, в Киеве это понимают? Ведь столица одна из первых столкнется с энергетическими проблемами», - отмечает гендиректор комбината имени Ильича Юрий Зинченко.

«Не буду дискутировать о том, кто больший патриот – участник блокады ж/д сообщения с неконтролируемой территорией, или сталевар, плавящий металл и укрепляющий экономику страны. Просто хочу поделится некоторыми цифрами – чем грозит Мариуполю эта незаконная акция. Предприятия, расположенные на НКТ, но зарегистрированные в Украине, ежемесячно поставляют на мариупольские меткомбинаты 70 тыс.т. флюсов, 60 тыс.т. коксующегося угля, 35 тыс.т. кокса, 40 тыс.т. антрацита. Кроме того, они обеспечивают углем Авдеевский коксохимический завод, который вместе с городом еще не так давно Украина спасала «всем миром». Алчевский кокс тоже идет на Азовсталь и ММК имени Ильича.

Есть ли возможность заменить продукцию из НКТ? Есть - купить ее в России. Но такое решение вряд ли придётся по вкусу блокировщикам…А может именно в этом и состоит их цель?» - пишет гендиректор «Азовстали» Энвер Цкитишвили.

«Не хочу повторять тезисы о том, что блокада фактически играет на руку противоборствующей стороне, так как уничтожает базис государства – ее экономику. Энергетики и металлурги взывают о помощи. Что будет с рабочими местами, теплом в домах украинцев, валютной выручкой для поддержания курса гривны? Что происходит, где государство, за что мы платим налоги?» - добавил Юрий Зинченко.