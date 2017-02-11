В Мариуполе начали работать группы взаимопомощи и взаимоподдержки для участников АТО

На базе центра поддержки семьи Кальмиусского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи городского совета (ул. Левченко, 1) начинают свою работу группы взаимопомощи и взаимоподдержки для участников антитеррористической операции и членов их семей.

На днях прошла первая встреча: за чашкой горячего чая собравшиеся обсудили актуальные вопросы трудоустройства и переквалификации, сообщает пресс-служба горсовета.

Кальмиусский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи городского совета приглашает всех демобилизованных участников антитеррористической операции и членов их семей принять участие в работе группы.

Внести предложения и уточнить график работы группы можно по телефону: 47-31-03.