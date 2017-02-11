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Рубрика: Новости Донбасса
11-02-2017, 11:40
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На станции Фенольная на Донетчине участники блокады оборудовали штаб

Как сообщалось ранее, вчера активисты заблокировали еще одну железнодорожную станцию в Донецкой области – на участке Ясиноватая-Константиновка.

Как сообщает штаб блокады, ночью на станции Фенольной уже установили редут (укрепление). «Волонтеры со всей страны собрали и привезли поддоны, дрова, инструменты, еду, палатку и много других полезных вещей», - говорится в сообщении.

Грузовые перевозки здесь заблокированы. Отметим, что это является одной из самых важных железнодорожных магистралей, по которой идет сообщение подконтрольной и неподконтрольной Украине частей Донбасса.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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