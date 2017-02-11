В Мариуполе прошла акция в поддержку Вячеслава Аброськина

Сегодня, 11 февраля, на площади Свободы в Мариуполе местные активисты, среди которых были и дети, провели акцию в поддержку начальника областной полиции Вячеслава Аброськина.

Люди пришли с плакатами «Жители Мариуполя поддерживают генерала Аброськина» и т.п.

Как рассказали «Мариупольским новостям» участники акции, они по собственному желанию решили поддержать правоохранителя, так как он многое сделал для нашего города и региона. Их возмутила ситуации, случившаяся на днях, когда один из участников блокады дал генералу пощечину.

Всего за одну через социальные сети местные жители собрали единомышленников, сами сшили национальные флаги и вышли на площадь. К слову, к ним присоединились и представители Никольского района.