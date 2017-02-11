В Беларуси задержали украинского писателя Сергея Жадана

Минувшей ночью в Минске задержали известного украинского писателя Сергея Жадана. Сам он рассказал, что правоохранители забрали его из гостиничного номера около 2:00. Его доставили в отделение без объяснения причин, где Жадан и провел ночь.

Как оказалось, беларусы по базе нашли информацию о том, что Сергею Жадану еще с 2015 года запрещен въезд в Российскую Федерацию. «А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном. И если невозможность попасть в Казахстан я еще как-то переживу, то за Беларусь обидно. Ночевать пришлось в камере. На утро долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок», - рассказал писатель.

Министерство иностранных дел Украины намерено направить Белоруссии ноту в связи с задержанием Жадана. «Посольство только что об этом узнало, поскольку, к сожалению, семья не обращалась к ним раньше, а белорусы не дали этой информации о задержании гражданина Украины, что, безусловно, является нарушением. МИД уже дало поручение, чтобы работники посольства сопровождали Сергея в аэропорт и до пересечения границы», - сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.