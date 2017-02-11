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Рубрика: Новости Донбасса
11-02-2017, 14:03
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[Видео]

Участники блокады на Донетчине записали обращение к Вячеславу Аброськина

Участники блокады Донбасса, которые вчера вечером перекрыли железную дорогу на участке Ясиноватая-Константиновка в Донецкой области, записали видеообращение и выразили свою недовольство работой главного правоохранителя региона Вячеслава Аброськина. В частности, это касается недавней ситуации в Бахмуте, где сотрудники полиции пытались разблокировать движение транспорта на перекрытой дороге.

К слову, обращение активистов на камеру зачитала волонтер из Мариуполя Галина Однорог.

Сам Вячеслав Аброськин пока никак не прокомментировал данную запись.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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