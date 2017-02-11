В Мариуполе вновь стартовал проект «Муниципальная школа»

В Мариуполе Фонд развития и городской совет вновь запустили проект «Муниципальная школа». Сейчас тренинги проходят недавно принятые сотрудники структурных подразделений мэрии.

Обучение будет длиться 7 дней. Руководители ознакомят новичков с принципами работы, помогут более свободно ориентироваться в полномочиях органов местного самоуправления и их специализации, сообщает пресс-служба горсовета.

«Приятно видеть новые лица. Уверен, что каждый из вас – чиновник нового образца, который пришел работать в интересах громады. Хочу, чтобы вы понимали, что только приняв ответственность на себя, мы сможем сделать город лучше», - отметил один из тренеров, секретарь горсовета Степан Махсма.