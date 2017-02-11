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Рубрика: Новости Донбасса
11-02-2017, 15:38
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Минобороны: в зоне АТО обошлось без погибших и раненых

За минувшие сутки на Донецком направлении самой «горячей» точкой остается Авдеевка. Там обстрелы продолжались с перерывами круглые сутки, начиная с 8 утра. Подавляющее их большинство – из легкого вооружения.

На Мариупольском направлении Красногоровку обстреляли из РСЗО «Град», выпустив половину полного боекомплекта – 20 ракет. Сразу после этого подвели танки к линии разграничения и отстреляли 10 залпов. Уже через полтора часа в этом районе сеанс обстрелов восстановился – снова применили реактивную артиллерию.

Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Вчера в результате боевых действий ни один из украинских военнослужащих не погиб и не был ранен в районе проведения АТО.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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