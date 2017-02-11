Красногоровка после обстрелов из «Градов»

Минувшей ночью Красногоровка попала под обстрел из «Градов». В результате повреждено много зданий и домов.
Снимки последствий опубликовал в социальных сетях руководитель военно-гражданской администрации Олег Ливанчук.
Минувшей ночью Красногоровка попала под обстрел из «Градов». В результате повреждено много зданий и домов.
Снимки последствий опубликовал в социальных сетях руководитель военно-гражданской администрации Олег Ливанчук.
Выпущено 28 ракет РСЗО, 29 мин, 4 снаряда
Минувшие сутки прошли без потерь