vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 2212 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
11-02-2017, 16:01
Просмотров: 326
Комментариев: 0
[Фото]

Красногоровка после обстрелов из «Градов»

Минувшей ночью Красногоровка попала под обстрел из «Градов». В результате повреждено много зданий и домов.

Снимки последствий опубликовал в социальных сетях руководитель военно-гражданской администрации Олег Ливанчук.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»