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Рубрика: Новости Донбасса
11-02-2017, 16:48
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С завтрашнего дня в Авдеевку будут возвращаться эвакуированные жители

Уже завтра, 12 февраля, в Авдеевку вернутся первые жители, эвакуированные во время обстрелов. Ситуация в городе пока спокойная, жилые кварталы не обстреливают, поэтому люди захотели вернуться домой.

Завтра в Авдеевку приедут 30 человек – столько заявок подано в администрацию. «Да, люди уже хотят возвращаться, там уже больше 30 человек подали заявку, мы их будем возвращать завтра», - рассказал в эфире телеканала «112 Украина» руководитель ВГА Авдеевки Павел Малыхин.

По его словам, сейчас в аварийном порядке закрыто 148 поврежденных домов. Строительные материалы приходят в виде гуманитарной помощи.




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