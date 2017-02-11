«Это обман украинского народа»: Сергей Тарута рассказал, к каким последствиям приведет блокада железной дороги

В ходе сегодняшнего визита в Приазовский государственный технический университет народный депутат Украины Сергей Тарута высказал свое мнение по поводу блокады железной дороги на Донбассе: «Хочу сказать, что у нас есть внешние враги, и мы их прекрасно знаем, но, к сожалению, есть и внутренние враги, которые сейчас дестабилизируют ситуацию. То, что делается, это злостное нарушение существующих и закона, и решения Совета национальной безопасности. И я уже говорил, это испытание на возможность противодействия любым незаконным действиям».

Нардеп напомнил о последствиях, к которым может привести блокада, в том числе и для Мариуполя: это огромные убытки для госбюджета, остановка предприятий, веерные отключения электроэнергии.

По словам Таруты, его коллеги-депутаты, которые принимают участие в этих событиях, попросту хотят сделать себе пиар. «Более того, они извращают факты, говорят, что борются с тем, что это может финансировать терроризм, не говоря правду украинскому населению, что деньги от реализации продукции предприятий, которые находятся на оккупированной территории и работают в рамках существующих правил, которые утверждены тем же Советом национальной безопасности, Кабинетом министров, эти деньги не поступают на ту территорию, эти деньги все поступают в банковскую систему, которая находится на территории Украины. И никаких взаимоотношений живыми деньгами там не происходит. Это обман украинского народа, который верит в то, что таким образом помогут бороться с контрабандой. Контрабанда не идет железной дорогой», - подчеркнул депутат.