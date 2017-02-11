В Мариуполе ограбили мужчину с помощью игрушечного пистолета

Ночью 10 февраля в правоохранительные органы Мариуполя обратился мужчина, который стал жертвой уличных грабителей. Трое незнакомцев подошли к нему на улице и забрали мобильный телефон. Мариуполец попытался убежать, но грабители догнали его, вернули телефон и забрали все имеющиеся у него деньги – 120 гривен.

При этом выяснилось, что преступники угрожали прохожему игрушечным пистолетом, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В считанные часы грабителей задержали. Двое из них - жители Мариуполя, которые ранее уже отбывали наказание: один за грабеж, а его подельник - за разбой. Третий, житель Тельмановского района, в поле зрения полицейских ранее не попадал. Все они возрастом от 26 до 34 лет.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время полицейские проводят розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения игрушечного пистолета.