Долги украинцев за коммунальные услуги выросли вдвое

За 2016 год долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги вырос в 2 раза. За 12 месяцев «насобиралось» 12,5 миллиарда гривен, а общая сумма долга – более 23 миллиардов.

Об этом пишет Зеркало недели.

В статье говорится: «На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение – 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий – 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение – 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд, за электроэнергию – 3,3 млрд грн. Итого – 23,4 млрд долгов».