Новый пенсионный налог – в качестве согласия с условиями МВФ

Правительство Украины и руководство МВФ согласовали внедрение нового пенсионного налога. Согласно сообщению информационного агентства «Украинские новости», положение о дополнительном пенсионном налоге в качестве пенсионной реформы включено в проект Меморандума о сотрудничестве сторон украинского правительства с Международным валютным фондом.

Соответствующий дополнительный налог на взносы социального страхования, как сказано в документе, будет взиматься с работодателей и накапливаться на персонифицированных счетах украинских граждан. В проекте Меморандума сказано: «Дополнительный налог на взносы социального страхования будет введён к уплате работодателями и будет накапливаться на персонифицированных счетах».

Одна из основных характеристик грядущей пенсионной реформы включает новый набор версий выхода граждан на заслуженный отдых с более расширенным диапазоном пенсионного возраста, чем на данный момент.

Варианты будут представлены достаточной степенью выбора и связаны с общим количеством лет трудового стажа. Пенсионные выплаты при этом будут стимулировать более длительную занятость и более поздний выход на пенсию.

Кроме того, сообщается «об усилиях по расширению базы взносов в систему социального обеспечения».

В целом, новая пенсионная реформа приведёт к снижению пенсионных выплат в размере не менее 3% ВВП в сравнении с 2016 годом, вследствие продления срока выхода граждан на пенсию путём повышения страхового стража.

Стоит напомнить, что немногим ранее украинский министр финансов Александр Данилюк настаивал, что в Меморандуме сотрудничества с МВФ не предусматривается повышение пенсионного возраста…

После этого в МВФ было заявлено об острой необходимости пенсионной реформы в Украине, а повышение пенсионного возраста было названо одним из её механизмов.

Использоваться поступления от дополнительного налога будут в качестве промежуточного источника финансирования пенсионной реформы.

Украинский парламент, согласно проекту Меморандума, уже к концу апреля 2017 года обязан принять пенсионную реформу, которая должна вступить в законную силу с 2018 года.