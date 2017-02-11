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Рубрика: Новости Донбасса
11-02-2017, 20:55
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Жебривский: в Авдеевке восстановили 149 домов

По информации губернатора Донецкой области Павла Жебривского, в Авдеевке уже восстановлено 149 поврежденных в результате обстрелов домов. При этом ремонтируют не только пострадавшие в этом году здания.

«В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за прошедшую неделю, но и все те более 800 объектов, которые были разрушены в городе с начала российской агрессии», - написал Жебривский в соцсетях.

Жителям, которые своими силами восстанавливают дома, предоставляют строительные материалы.

«В городе продолжает работать группа сотрудников областной ВГА, для координации усилий и более быстрого принятия решений», - добавил губернатор.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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