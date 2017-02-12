Блокада Донбасса: на Краматорской и Славянской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС – на 14

Как мы уже писали ранее, народные депутаты от партии «Блок Петра Порошенко» обратились к президенту Украины и СНБО из-за продолжающейся уже более двух недель блокады на Донбассе.



Так, по словам волонтера и нардепа от фракции БПП Татьяны Рычковой, блокада поставок угля приведет к тому, что по всей стране свою работу остановят ТЭС, обеспечивающие поставку тепла в дома украинцев, пишет Сегодня.



«Я назову цифры и факты – на Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Славянской – на 10, на Трипольской – на 14, а она на Киев и область поставляет тепло. На Змиевской – на 20 дней, а это Харьков и область. При отключении этих ТЭС мы не сможем отапливать наши дома», – подчеркнула Рычкова.



Более того, как отмечает нардеп, если остановится Старобельская ТЭС, которая обеспечивает отопление в домах Мариуполя, то в прифронтовом городе не только не станет тепла, но и остановятся крупные предприятия. При этом, для того, чтобы перевести существующие ТЭС на работу на том угле, который не добывается на неподконтрольных территориях, понадобится 8-9 месяцев и порядка 10 млн долл.



Кроме того, как отмечает Рычкова, от блокады пострадает не только энергетический сектор Украины, но и промышленные производства Донецкой и Днепропетровской областей. А это значит, что многие люди могут лишиться работы.



«Государство должно будет тратить деньги на их социальное обеспечение, на их пособия. Поэтому я считаю, что это приведет к экономической катастрофе в Украине», – сказала парламентарий.



По ее словам, бороться с «контрабандой» товаров – как называют свои действия участники блокады – должна СБУ, прокуратура и суды.



«Мы уже сделали от депутатов от БПП обращение к президенту, СНБО, где будет инициирован круглый стол, на котором будут представители Кабинета министров Украины, все участники блокады, надеюсь, президент Украины, чтобы решить этот вопрос, чтобы донести до людей, какие риски несет эта блокада на Востоке», – отметила Рычкова.