vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1388 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Происшествия
12-02-2017, 08:22
Просмотров: 508
Комментариев: 0

В лесополосе под Мариуполем повесился 15-летний подросток

В селе Никольского района произошла трагедия: поссорившись с матерью, 15-летний мальчик взял стул, веревку и пошел в лесополосу. В момент совершения самоубийства его заметила соседка, однако спасти не успела, рассказали в полиции.

Сообщение о суициде подростка поступило правоохранителям около 16:00 от работников скорой помощи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также руководство Никольского отделения полиции.

Установлено, что мальчик был спокойным и веселым, в школе хорошо учился. Отец умер, поэтому он и его младшая сестра воспитывались матерью.

Предварительно указанный факт квалифицирован по ч.1 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство». Проводится проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Под Мариуполем на мине подорвался молодой парень

Это произошло на трассе между поселками Павлополь и Чермалык


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»