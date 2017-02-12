Skype перестанет работать с 1 марта

Ряд старых версий Skype для компьютеров Mac и Windows перестанут пускать пользователей в учетные записи после 1 марта.



"Начиная с 1 марта те, кто использует старые версии Skype для Windows, (7.16 и ниже) или Mac (от 7.0 до 7.18), больше не смогут войти в систему. Если вы один из этих пользователей, то все, что вам нужно сделать, это загрузить обновление", - отметили в Microsoft, передают Подробности.



В компании заявили, что это изменение является частью перехода на более современную мобильную облачную инфраструктуру. Этот переход повысит производительность мессенджера и добавит новую функциональность.



К слову, в сообщении не упоминаются мобильные клиенты Skype.