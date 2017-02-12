На Донетчине пьяные родители три дня не отапливали дом: маленькие дети едва не замерзли насмерть

В Бугасе полиция забрала из семьи и увезла в больницу двух девочек 8 и 1,5 лет. Соседи сообщили, что пьющие родители в мороз три дня не отапливали дом. Люди переживали, что дети просто замерзнут, рассказали в пресс-службе полиции.

Правоохранители уже неоднократно наведывались к этой семье и делали все возможное, чтобы родители двух девочек исправились. Приехав в этот раз, полицейские увидели, что, к сожалению, и мать, и отец продолжают выпивать и курить прямо в постели. Самое страшное, что при сильном морозе дом семьи не отапливался, и правоохранители увидели несчастных полураздетых девочек, которые смотрели на своих нетрезвых родителей.

Детей отправили в Волновахскую больницу. К счастью, сейчас их здоровью ничего не угрожает. Сотрудники ювенальной превенции будут вынуждены направить девочек в реабилитационный центр, пока решается дальнейшая судьба горе-родителей.