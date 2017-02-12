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Рубрика: Новости Донбасса
12-02-2017, 09:58
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Общественность Краматорска выступила против торговой блокады Донбасса

11 февраля в Краматорске на вече представители общественности выступили против торговой блокады неподконтрольных территорий Донбасса, сообщили в пресс-службе ДонОГА.

Более сотни жителей Краматорска, общественных активистов и политиков осудили деятельность лиц, блокирующих эшелоны с углем. Участники вече предложили перенести так называемую блокаду в политическое и юридическое русло, при этом освободив железнодорожные ветки сообщения.

«От непрерывной поставки угля в Краматорскую ТЭЦ и Славянскую ТЭС зависит вопрос непрерывного обеспечения этих и окрестных городов электроэнергией и поддержка тепла в многоэтажных домах Краматорска. Запасов угля на этих электростанциях осталось примерно на неделю работы, затем начнутся веерные отключения, а это затронет как горожан, так и промышленные объекты, которые не смогут функционировать должным образом», - заявил народный депутат Максим Ефимов.

Он отметил, что в рамках своих полномочий будет выносить вопрос на рассмотрение правительства.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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