За просрочку оплаты «коммуналки» хотят ввести пеню

Верховная Рада вскоре будет рассматривать новую редакцию закона про ЖКХ, в соответствии с которым за задержку оплаты долга по коммуналке будет введена пеня в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки. Об этом сообщает dt.ua.



Это связано с тем, что уровень оплаты услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут. Возможность оформить субсидию или "рассрочку" на оплату коммунальных услуг не смогли исправить ситуацию.



Власть продолжает придумывать различные способы мотивации граждан все-таки платить долги за ЖКХ. Одним из предложенных механизмов в этой области и стало введение пени для должников.