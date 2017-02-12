Верховная Рада вскоре будет рассматривать новую редакцию закона про ЖКХ, в соответствии с которым за задержку оплаты долга по коммуналке будет введена пеня в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки. Об этом сообщает dt.ua.
Это связано с тем, что уровень оплаты услуг ЖКХ падает, а убытки коммунальных предприятий растут. Возможность оформить субсидию или "рассрочку" на оплату коммунальных услуг не смогли исправить ситуацию.
Власть продолжает придумывать различные способы мотивации граждан все-таки платить долги за ЖКХ. Одним из предложенных механизмов в этой области и стало введение пени для должников.
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Рубрика: Новости Украины и мира
12-02-2017, 10:23
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За просрочку оплаты «коммуналки» хотят ввести пеню
Верховная Рада вскоре будет рассматривать новую редакцию закона про ЖКХ, в соответствии с которым за задержку оплаты долга по коммуналке будет введена пеня в размере 0,1% от его суммы за каждый день просрочки. Об этом сообщает dt.ua.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»