vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1269 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
12-02-2017, 10:37
Просмотров: 443
Комментариев: 0

Мариупольцев до вечера оставили без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 12 февраля, в связи с проведением ремонтных работ на водоводе с 9:00 до 17:00 прекращена подача холодной воды по ул. Тимирязева, 10-20.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Еще одна авария в Мариуполе

Дорогу не поделили две легковушки

Мариуполь сэкономил 101 миллион гривен

А помогла в этом система "ProZorro"


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»