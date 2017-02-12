Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 12 февраля, в связи с проведением ремонтных работ на водоводе с 9:00 до 17:00 прекращена подача холодной воды по ул. Тимирязева, 10-20.
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Рубрика: Новости Мариуполя
12-02-2017, 10:37
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Мариупольцев до вечера оставили без воды
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»