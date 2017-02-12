vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1288 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
12-02-2017, 10:52
Просмотров: 576
Комментариев: 0

Штаб блокады опубликовал видео, как останавливают локомотив с вагонами на Донбассе

В Сети появилось видео на котором видно, как участники торговой блокады на Донбассе останавливают поезда. Ролик опубликован на странице Штаба блокады в Фейсбуке.

"Остановка локомотива с 60 вагонами ветеранами войны за независимость", - подписано видео.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Общественность Краматорска выступила против торговой блокады Донбасса

Люди осудили деятельность лиц, блокирующих эшелоны с углем


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»