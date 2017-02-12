В Сети появилось видео на котором видно, как участники торговой блокады на Донбассе останавливают поезда. Ролик опубликован на странице Штаба блокады в Фейсбуке.
"Остановка локомотива с 60 вагонами ветеранами войны за независимость", - подписано видео.
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Рубрика: Новости Донбасса
12-02-2017, 10:52
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Штаб блокады опубликовал видео, как останавливают локомотив с вагонами на Донбассе
В Сети появилось видео на котором видно, как участники торговой блокады на Донбассе останавливают поезда. Ролик опубликован на странице Штаба блокады в Фейсбуке.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»