Департамент киберполиции Украины обнаружил в социальных сетях опасные группы, в которых детей склоняют к суициду онлайн, и опубликовал список аккаунтов пользователей, которые в них входят. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сообщается, что фанаты таких сообществ называют себя "китами", потому что животные ассоциируются у них со свободой.
Помимо главной задачи - смерти на камеру, администраторы групп склоняют ребенка к выполнению квестов, которые предусматривают нанесение увечий или причинение боли.
"Когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкой, в котором ребенок выступает в главной роли, и оговариваются все проблемы, которые он озвучил "проводнику". Единственный выход из всех проблем, который озвучивается в этом "произведении", – совершить самоубийство. Ребенок слушает аудиозапись и делает последний шаг. Видеозаписи в дальнейшем продаются в сети интернет или в Darknet", – сообщили киберполицейские.
Специалисты призывают родителей уделять больше внимания психологическому состоянию детей, проверять кожные покровы ребенка на наличие повреждений и, в случае обнаружения, выяснять обстоятельства, при которых они появились.
Особое внимание нужно обращать на повреждения различного рода в форме кита, отметили правоохранители.
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Киберполиция предупреждает: в соцсетях появились группы, где детей склоняют к суициду онлайн
Департамент киберполиции Украины обнаружил в социальных сетях опасные группы, в которых детей склоняют к суициду онлайн, и опубликовал список аккаунтов пользователей, которые в них входят. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»