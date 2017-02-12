Депутаты требуют привлечь СНБО к решению проблемы блокады на Донбассе

Как мы уже писали ранее, из-за торговой блокады на украинские ТЭЦ и ТЭС не поставляется уголь, запасов которого на складах осталось на 10-20 дней.



Народные депутаты фракции "Блока Петра Порошенко" также считают, что блокада Донбасса может привести к остановке предприятий. Кроме того, что не будет тепла, у людей не будет еще и работы. Это приведет к экономической катастрофе в Украине.



Нардепы требуют срочно созвать Совет национальной безопасности и обороны и провести круглый стол для решения проблемы блокады на востоке страны.



"Мы уже сделали от депутатов от БПП обращение к президенту, к СНБО, где будет инициирован круглый стол с представителями Кабмина, всеми участниками блокады и, надеюсь, президентом, чтобы наконец-то решить этот вопрос, чтобы донести до людей риски, которые несет эта блокада на востоке", - сообщила в эфире одного из телеканалов волонтер, депутат БПП Татьяна Рычкова.