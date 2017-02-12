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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
12-02-2017, 11:59
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[Фото]

С территории Донетчины пытались незаконно вывезти более 20 тонн угля

Сотрудники полиции по безопасности дорожного движения остановили автомобиль «Фотон», на котором перевозили уголь в количестве 21 тонны. При себе у водителя была лишь часть документов, необходимых для перевозки груза, но и они не были заполнены надлежащим образом, сообщили в пресс-службе полиции.

Водитель пояснил, что он владелец грузовика и его наняли для перевозки угля в Харьковской области.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Славянского отделения полиции. Выявленый факт внесен в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан о совершенных уголовных правонарушениях и другие события. Проводится проверка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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